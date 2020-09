VIDEO – Doppio Crespo e magia di Stankovic: Inter-Chievo 4-3

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 24 settembre 2006. L’Inter parte forte e arriva fino al 4-0: i marcatori sono Crespo (due volte), Samuel e Stankovic. Poi i clivensi arrivano al 4-3 all’89’.

FLIPPER – Il 24 settembre 2006 l’Inter parte fortissimo contro il Chievo Verona. All’11’ Hernan Crespo raccoglie un lancio di Olivier Dacourt scattando sulla linea del fuorigioco: in area trafigge il portiere con un mancino molto incrociato. Dopo l’1-0 i nerazzurri continuano a spingere, ma la rete torna a gonfiarsi solo nella ripresa. Al 58′ Walter Samuel è il più lesto di tutti a sfruttare una situazione confusa nell’area del Chievo. Sul cross di Luis Figo dalla sinistra, Squizzi respinge con un’uscita a mezz’aria: il Muro ne approfitta e schiaccia di testa dagli undici metri. Il motore dell’Inter è ormai carburato, e pochi minuti dopo arriva la terza rete, la più bella di giornata. Dejan Stankovic raccoglie palla sulla destra e dai 25 metri fa partire un bolide che si insacca all’incrocio dei pali opposto. Al 70′ arriva anche il 4-0: Crespo trova la doppietta personale con un gol fotocopia del primo, ma di destro. Una partita virtualmente chiusa, che però si riapre incredibilmente. Un’uscita a valanga di Julio Cesar causa un rigore che al 77′ Sergio Pellissier trasforma. Un gol della bandiera che però viene bissato all’86’, quando Simone Tiribocchi trova un bel tiro estemporaneo da fuori. All’89’ c’è spazio anche per il 4-3 di Matteo Brighi che si inserisce benissimo in area. Un recupero da cardiopalma, in cui però non succede più nulla. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights di questo Inter-Chievo 4-3: