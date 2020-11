VIDEO – La doppietta di Moriero ribalta il Lione: 1-3, Inter agli ottavi

Francesco Moriero

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno torna indietro anche al 4 novembre 1997. Contro il Lione, ai sedicesimi di finale di Coppa UEFA, è una gara da dentro o fuori per i nerazzurri. Ci pensano Moriero e Cauet a rovesciare la sconfitta dell’andata.

Il 4 novembre 1997 l’Inter è chiamata ad un’altra prova di forza. Si gioca il ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa UEFA, avversario il Lione corsaro due settimane prima a San Siro (vittoria per 1-2 per i francesi). Stavolta i nerazzurri iniziano però con tutt’altra spinta, e dopo dieci minuti sono già in vantaggio. Youri Djorkaeff batte una punizione rasoterra dalla trequarti, e Taribo West la devia per il facile tap in di Francesco Moriero. E a inizio ripresa la rimonta degli ospiti è completa, grazie alla botta dal limite di Benoit Cauet che vale lo 0-2. Al 67′ arriva però una doccia piuttosto fredda: Bak accorcia le distanze sugli sviluppi di un calcio d’angolo: inizia a concretizzarsi il rischio dei tempi supplementari? Non per Moriero! Dopo soli tre minuti, infatti, arriva il terzo gol dell’Inter, dopo un’azione corale molto bella che si conclude col palo colpito da Zé Elias. Sulla ribattuta arriva proprio il numero 17, che scarica in porta un destro potente per l’1-3. Ufficialmente il gol è un’autorete del portiere Coupet, ma il 95% è merito di Moriero. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights di Lione-Inter.