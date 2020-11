VIDEO – Djorkaeff tuttofare: domina Inter-Sampdoria, doppietta e assist

Youri Djorkaeff

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 15 novembre 1998. Contro la Sampdoria i nerazzurri realizzano un netto tris, grazie alla doppietta di Youri Djorkaeff, che poi serve anche l’assist del 3-0 siglato da Ivan Zamorano.

Inter-Sampdoria 3-0: il tabellino

INTER – Pagliuca; Bergomi, Colonnese, West; Cauet (75′ Silvestre), Djorkaeff, Simeone, Winter (56′ Dabo), Zanetti; Ventola (46′ Baggio), Zamorano. All. Simoni

SAMPDORIA – Ferron (89′ Ambrosio); Castellini, Franceschetti (72′ Catè), Sakic, Grandoni, Balleri; Pecchia, Laigle (72′ Vergassola), Ficini; Ortega, Palmieri. All. Spalletti

Gol: 6′ Djorkaeff rig., 17′ Djorkaeff rig., 79′ Zamorano (I)

Ammoniti: Colonnese (I), Laigle (S)

Il resoconto: Djorkaeff tuttofare

La sfida tra Inter e Sampdoria del 15 novembre 1998 scorre via più liscia del previsto per i nerazzurri. A nemmeno metà del primo tempo, infatti, i padroni di casa comandano già col risultato di 2-0. Merito della doppietta di Youri Djorkaeff, che trasforma due calci di rigore. Il primo al 6′, dopo che Nicola Ventola viene fermato sulla corsa in area. Il secondo al 17′, dopo l’atterramento di Javier Zanetti. Un uno-due che spegne qualsiasi velleità della squadra di Luciano Spalletti, che tuttavia non demorde. Davanti, il più pericolo dei blucerchiati è l’argentino Ariel Ortega. El Burrito si avvicina spesso a trafiggere Gianluca Pagliuca, ma la fortuna non sorride al numero 10 doriano. L’impeto dei nerazzurri si contiene, grazie al confortevole doppio vantaggio. C’è però tempo per chiudere il tris, a poco più di dieci minuti dal termine. Su punizione battuta dalla destra da Djorkaeff, Ivan Zamorano svetta più in alto di tutti e incorna verso il primo palo. Con la rete del cileno (con l’iconica maglia 1+8) Inter-Sampdoria si chiude così sul 3-0. Luigi Simoni riesce così a rialzarsi, tornando alla vittoria dopo 3 sconfitte (consecutive) e un pareggio nelle quattro giornate precedenti. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” gli highlights di Inter-Sampdoria.