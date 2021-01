VIDEO – Djorkaeff, la rovesciata perfetta: in Inter-Roma non l’unico eurogol

Djorkaeff Zamorano Inter-Roma

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 5 gennaio 1997. Contro la Roma Youri Djorkaeff trova un gol in rovesciata che rimane nella storia.

COPERTINA – Inter-Roma del 5 gennaio 1997 è la partita che farà finire Youri Djorkaeff sugli abbonamenti della stagione successiva. Ma andiamo con ordine, perché nerazzurri passano in vantaggio già all’11’. Javier Zanetti trova un pallonetto teso, in verticale dalla trequarti, che Maurizio Ganz deve solo sfiorare di esterno per indirizzarlo in rete. Ma la magia avvera avviene al 39′. Il portiere giallorosso Sterchele respinge un tiro da fuori di Ganz e un difensore alza inavvertitamente un campanile che finisce verso il fondo. Una palla che tutti si attendono che finisca in calcio d’angolo, ma Youri Djorkaeff la pensa diversamente. Il numero 6 si avventa su di essa, e da posizione defilatissima inventa una splendida rovesciata che sorprende tutti, e finisce in rete. A inizio ripresa, invece, l’ex Marco Delvecchio conclude un contropiede trafiggendo Gianluca Pagliuca e accorciando per la Roma. Poi al 69′ l’Inter fissa definitivamente il risultato sul 3-1 finale. Il gol di Salvatore Fresi è un bellissimo collo-esterno dal limite che si infila sotto l’incrocio. Un altro gol che si candida a miglior gol della stagione, ma che impallidisce di fronte all’acrobazia di Djorkaeff. Che si può osservare nuovamente nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: