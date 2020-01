VIDEO – Djorkaeff, memorabile rovesciata. Da Inter-Roma due eurogol

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 5 gennaio 1997. I nerazzurri trionfano contro la Roma in Serie A, con un gol in rovesciata di Djorkaeff passato alla storia. Tanto da finire come immagine di copertina della campagna abbonamenti della stagione successiva.

IL POMERIGGIO DEI CAPOLAVORI – Ventitré anni fa l’Inter batteva 3-1 la Roma nella quindicesima giornata di Serie A 1996-1997. Nerazzurri senza vittorie in campionato dal 3 novembre, ma il primo pomeriggio del nuovo anno è ricco di soddisfazioni. Dieci minuti e su lancio di Javier Zanetti la difesa ospite dorme: un minimo tocco di Maurizio Ganz manda fuori causa Giorgio Sterchele. Il portiere, che poco dopo passerà al Cagliari, resta fermo a guardare il pallone finire lentamente in rete, ma è su un altro tiro di Ganz che al 39′ respinge male: Fabio Petruzzi alza uno strano campanile sul quale si avventa Youri Djorkaeff per una magnifica rovesciata che ancora oggi risulta essere fra i migliori gol della storia dell’Inter. L’ex Marco Delvecchio riapre i giochi al 48′, ma a chiuderli definitivamente ci pensa al 69′ Salvatore Fresi con un’altra rete da cineteca, per sua sfortuna passata inosservata perché la ribalta è tutta di Djorkaeff, che comunque gli serve un pallone ai venti metri per il destro al volo nell’angolino che vale il 3-1. Con questo successo la squadra di Roy Hodgson va a -4 dalla Juventus capolista, sconfitta in contemporanea a Parma. Di seguito il video di Inter-Roma dall’account YouTube “Giorgio AmoredelCalcio”.