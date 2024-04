VIDEO – Dimarco, tifosi Inter urlano il suo nome 5 volte: ecco quali!

Dimarco sta disputando una grande stagione, condita da sei gol di cui cinque in Serie A. L’Inter su YouTube ricorda ai tifosi tutte e cinque le volte che hanno urlato il nome del numero 32 nerazzurro. Ecco quali sono

STAGIONE DA URLO – Federico Dimarco è uno dei simboli dell’Inter targata Simone Inzaghi. L’esterno interista, nel vero senso della parola, dal suo ritorno in nerazzurro è migliorato sempre di più fino a diventare un titolare inamovibile. Questa stagione può essere definita quella della consacrazione, soprattutto a livello di numeri: Dimarco infatti ha messo a segno sei gol, di cui cinque in Serie A e una in Champions League (contro l’Atletico Madrid). L’Inter su YouTube mette insieme tutte e cinque le volte in cui i tifosi hanno urlato il suo nome: ecco di seguito i cinque timbri in campionato (Empoli, Frosinone, Udinese, Atalanta e ancora Empoli). In più, Dimarco ha finora all’attivo sei assist.

Fonte: YouTube – Inter