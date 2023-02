VIDEO – Dimarco come Lukaku, annunciata grande novità: «Entusiasta!»

Dimarco attraverso i propri social ha annunciato una grande novità, ovvero l’ingresso nella società Roc Nation Sports International, la stessa che gestisce gli affari di Romelu Lukaku. L’esterno nerazzurro è entusiasta

NOVITÀ – Federico Dimarco sta vivendo un momento certamente più che positivo. Con l’addio di Ivan Perisic all’Inter, l’esterno nerazzurro è diventato imprescindibile per Simone Inzaghi sulla corsia sinistra. Tanta corsa, sacrificio, gol decisivi ed assist preziosi: tutto questo è Dimarco per l’Inter. L’ex Verona sui propri profili social ha annunciato una grande novità, ovvero l’ingresso nella famiglia di Roc Nation Sports International, la società che gestisce anche gli affari di Romelu Lukaku. Il rapporto tra i due, già molto stretto, si consolida sempre di più.

Excited to join the family, let’s go! 💎 https://t.co/lApAFsRQMJ

— Federico Dimarco (@FDimarco) February 8, 2023