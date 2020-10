VIDEO – Di Biagio trascina l’Inter a Piacenza: doppietta e poker

Luigi Di Biagio

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 6 ottobre 2002. In casa del Piacenza i nerazzurri dilagano col risultato finale di 1-4. Il mattatore è Di Biagio, autore di una doppietta.

QUATTRO – Il risultato di Piacenza-Inter il 6 ottobre 2002 è singolare, considerando l’andamento del primo tempo. I padroni di casa sono più arrembanti del previsto, e il portiere Alberto Fontana è chiamato più di una volta agli straordinari. Poi all’improvviso arriva il vantaggio dell’Inter. Su un calcio d’angolo di Alvaro Recoba dalla destra, Luigi Di Biagio anticipa tutti e di testa insacca sul primo palo. Una rete che non spegne gli ardori del Piacenza, ma a inizio secondo tempo arriva il raddoppio nerazzurro. Ancora Recoba serve Di Biagio, stavolta in area: il centrocampista dribbla due avversari e trafigge il portiere da pochi passi. 0-2 al 51′, e arriva la doppia beffa per i padroni di casa. Dario Hubner alza i toni col guardalinee, ottenendo un’espulsione diretta. Per il Piacenza è il tracollo, e infatti al 69′ arriva il terzo gol dell’Inter. Domenico Morfeo lancia Hernan Crespo in verticale, e in area l’argentino scarica al centro per Recoba. Per l’uruguayano è un gioco da ragazzi saltare il portiere con un tocco sotto, e siglare lo 0-3. Quattro minuti dopo arriva il gol di Enzo Maresca, che accorcia le distanza con una punizione magistrale dai 35 metri. Poi all’85’ Recoba restituisce il favore a Crespo: cross del primo e stacco del secondo, che fissa il risultato sull’1-4. Tutti i gol nel video YouYube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: