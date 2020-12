VIDEO – Di Biagio trascina l’Inter con una doppietta al Bayer Leverkusen

Luigi Di Biagio

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 10 dicembre 2002. Contro il Bayer Leverkusen Luigi Di Biagio firma il doppio vantaggio, decisivo nel computo del 3-2 finale.

THRILLER – Il 10 dicembre 2002 l’Inter supera 3-2 il Bayer Leverkusen. Si tratta della seconda vittoria consecutiva nel secondo girone di Champions League, dopo l’1-4 in casa del Newcastle. E il giocatore più decisivo è Luigi Di Biagio, che firma una doppietta nella prima mezz’ora. Al 15′ devia un corner con una bella girata di testa sul primo palo. Al 27′ completa una bella azione manovrata dei nerazzurri, scoccando un destro potente, completamente smarcato a centro area. I ritmi della gara poi si placano lievemente, ma a metà ripresa il Bayer Leverkusen ritrova coraggio. Boris Zivkovic è il più rapido a trovare una deviazione di rapina su un corner, accorciando il risultato al 63′. Un gol che non traumatizza l’Inter, che a dieci minuti dal termine trova il gol del 3-1. O meglio, un autogol: Nicola Beati crossa rasoterra dalla destra, e Hernan Crespo tenta la deviazione sul primo palo. Un tocco che beffa il portiere Hans-Jörg Butt, che poi devia incolpevolmente il pallone nella sua stessa porta. Al 90′ c’è tempo per il secondo gol dei tedeschi, con un bel colpo di testa di França, ininfluente per il risultato finale. Nel video YouTube di “sp1873” tutti gli highlights di Inter-Bayer Leverkusen.