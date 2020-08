VIDEO – Di Biagio-Recoba, 2-0 allo Sporting: Inter in Champions League!

Alvaro Recoba Inter 2003-2004

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 27 agosto 2002. I nerazzurri superano agilmente lo Sporting CP, nel ritorno dei preliminari di Champions League. Le reti – entrambe di testa – di Di Biagio e Recoba valgono il 2-0 finale.

RECOBA-DI BIAGIO, AVANTI DI TESTA – La stagione 2002/03 è una stagione di ripartenza per l’Inter. È necessario rialzarsi dopo il sanguinoso finale dell’anno precedente. E bisogna farlo senza Ronaldo, pronto ad andare al Real Madrid dopo aver vinto i Mondiali con il Brasile. E questa stagione dell’Inter inizia dal gradino più basso d’Europa: i preliminari di Champions League. Il 27 agosto 2002 a San Siro si presenta lo Sporting CP. L’andata in Portogallo è finita 0-0, coi lusitani che nel secondo tempo schierano un diciassettenne Cristiano Ronaldo. Il ritorno invece è senza storia: la difesa non lascia passare nulla. L’attacco porta al massimo risultato col minimo sforzo. Il vantaggio dell’Inter arriva al 31′, e porta la firma di Luigi Di Biagio. Il centrocampista incoccia perfettamente, di testa, un corner dalla destra di Alvaro Recoba. E undici minuti dopo la gara si chiude. Stéphane Dalmat allarga per Domenico Morfeo sul lato sinistro dell’area; il fantasista crossa al primo tocco, e Recoba – ancora di testa – trova il raddoppio. Nel secondo tempo le uniche note di colore sono le sostituzioni: al 60′ entra in campo Fabio Cannavaro, acquisto di lusso dell’estate nerazzurra. Mentre all’86’ entra anche Bernardo Corradi, al posto di Vieri: tornato all’Inter dopo l’esaltante stagione al Chievo, per Corradi sarà l’unica presenza in nerazzurro. Nel video YouTube dell’account “Mattia Passariello” tutti gli highlights di Inter-Sporting CP.