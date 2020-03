VIDEO – Di Biagio fa secco il Milan, trionfo Inter nel derby e sorpasso

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 5 marzo 2002. Zamorano e Di Biagio, quest’ultimo autore di un gol magnifico, buttano giù il Milan e vendicano il derby d’andata, per un trionfo fondamentale nella rincorsa Champions League.

DERBY DOMINATO – Venti anni fa l’Inter batteva 1-2 il Milan nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 1999-2000. Derby di alta classifica al Meazza: in palio c’è il terzo posto e la possibilità di mantenere aperta ancora una speranza di titolo, nonostante la Juventus sia in fuga. Dopo un primo tempo equilibrato al 43′ Christian Abbiati sbaglia il rinvio, Luigi Di Biagio con uno splendido filtrante manda in porta Alvaro Recoba che anziché calciare serve in maniera molto altruista Ivan Zamorano per il facile tocco a porta vuota. Al 63′ meravigliosa azione tutta di prima e raddoppio, con un altrettanto pregevolissimo destro di Di Biagio dal limite sul quale stavolta Abbiati è incolpevole. Solo al 91′ Andriy Shevchenko accorcia su rigore, ma a differenza di quanto avvenuto tante volte in quella stagione il recupero non costa punti. L’Inter effettua il sorpasso sul Milan e diventa terza, portandosi a -7 dalla capolista. Di seguito il video di Milan-Inter dall’account YouTube “michool82”.