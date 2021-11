VIDEO – De Zerbi espulso! Furioso con tecnico avversario: «Cambia mestiere!»

De Zerbi è stato espulso al termine del match vinto dallo Shakhtar Donetsk contro il Rukh Lviv (vedi articolo). Il tecnico italiano ha dato in escandescenze contro l’allenatore avversario.

ROSSO! – Roberto De Zerbi con i nervi a fior di pelle. L’allenatore italiano è stato protagonista in negativo nella vittoria dello Shakhtar Donetsk contro il Rukh Lviv, ricevendo un cartellino rosso all’86’. Già al 60′ c’era stato uno scambio di battute piuttosto acceso con l’allenatore avversario e De Zerbi gli aveva addirittura intimato di “cambiare mestiere”. L’arbitro, su segnalazione del quarto uomo, aveva quindi deciso di ammonire entrambi i tecnici. A 5′ dal termine, al reiterarsi dello screzio, il direttore di gara si è visto costretto a mostrare il secondo giallo e a espellere l’ex allenatore del Sassuolo. Mercoledì lo Shakhtar Donetsk sfiderà l’Inter in un match decisivo per il futuro europeo di entrambe le squadre. Il mister avrà qualche giorno per calmare i bollenti spiriti prima della sfida di San Siro. Di seguito il video dall’account ufficiale di Sportitalia.

Fonte: Twitter – Sportitalia