VIDEO – De Vrij, respiratori e mascherine agli ospedali: “Uniti per vincere!”

Condividi questo articolo

De Vrij, insieme a tanti altri giocatori in attività e non, si è reso protagonista di una bella iniziativa in soccorso degli ospedali. Il difensore dell’Inter e i suoi colleghi donano respiratori e mascherine. Di seguito le sue parole su Instagram

SOLIDARIETÀ – Stefan de Vrij prende parte a una bella iniziativa in soccorso degli ospedali per l’emergenza Coronavirus: “Tutti uniti per vincere questa partita. Vicini gli uni agli altri, pur restando a distanza. Grazie all’amico Matthijs de Ligt per avermi proposto questa iniziativa! Respiratori e mascherine per le strutture ospedaliere”.

https://www.instagram.com/tv/B-XDCIFKeEL/?utm_source=ig_web_copy_link