VIDEO – De Vrij, magia in maglia orange! Olanda: “Ecco il circo Stefan”

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter e nazionale dell’Olanda, brucia sul tempo con uno splendido gesto tecnico l’attaccante della Spagna Alvaro Morata

TWEET – L’account Twitter della Nazionale dell’Olanda ha pubblicato un video, in cui mette in mostra la tecnica e l’eleganza del difensore dell’Inter, Stefan De Vrij. Il centrale nerazzurro, in maglia orange, anticipa l’attaccante della Spagna, Alvaro Morata, e con una piroetta fa partire il contropiede della squadra olandese. A seguire il filmato della sua magia, così commentata in didascalia. “Vi presentiamo… Circo De Vrij! ‘Allora cos’è stato?!’“.