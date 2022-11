VIDEO – De Vrij: «Juventus-Inter fondamentale per noi! La classifica…»

Stefan de Vrij inizia a pensare a Juventus-Inter dopo la serata storta in Germania. Il difensore olandese dell’Inter non intende bissare la sconfitta a Torino, dove si andrà in cerca di riscatto. Immediato. Di seguito il video con le dichiarazioni di de Vrij ai microfoni Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).