VIDEO – De Vrij compie oggi 28 anni: le sue migliori giocate all’Inter

Stefan de Vrij compie oggi 28 anni anni. Abbiamo scelto di celebrare il suo compleanno con una compilation delle sue migliori giocate in maglia nerazzurra, che dimostrano l’importanza che ha per l’Inter.

AUGURI MURO! – «Mi hanno chiamato per tirare su un muro» con queste parole l’Inter, nell’estate 2018, presentava Stefan de Vrij con un simpatico video, dopo il suo arrivo a parametro zero dalla Lazio. Un acquisto decisamente azzeccato da parte degli uomini mercato nerazzurri, dal momento che l’olandese (soprattutto quest’anno con la difesa a tre) si sta dimostrando probabilmente l’elemento più affidabile del reparto arretrato. Nato il 5 febbraio 1992, per celebrare il suo ventottesimo compleanno abbiamo scelto un video con alcune delle sue migliori giocate da quando veste la maglia nerazzurra, che lo hanno reso in poco tempo un beniamino di tutta la tifoseria nerazzurra e un punto fermo per lo scacchiere di Antonio Conte. Tanti auguri, Stefan!

