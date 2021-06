VIDEO – De Vrij, artista anche fuori dal campo: prodigio al pianoforte

Stefan de Vrij non è un campione solo in campo, ma anche fuori. Specialmente quando si tratta di pianoforte. Come già successo anche in passato, il giocatore ha pubblicato un video sul suo profilo ufficiale Instagram mentre si rilassa proprio suonando tale strumento.

RELAX AL PIANO – Dopo due vittorie a Euro 2020 contro Ucraina (3-2) e Austria (2-0), Stefan de Vrij si gode il meritato relax in vista della sfida contro la Macedonia del Nord che chiuderà la fase a gironi per l’Olanda. Il difensore nerazzurro si è dilettato al pianoforte, strumento che suona da tempo come dimostrato anche da altri video pubblicati in passato. Infatti, l’ultimo pubblicato (e disponibile qui sotto) è l’episodio numero quattro. Buon ascolto!

View this post on Instagram A post shared by Stefan de Vrij (@stefandevrij)