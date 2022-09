VIDEO – De Ligt: «Inter ha giocato bene, primo tempo difficile! In Italia…»

Matthijs de Ligt stavolta esce dal campo con i tre punti dopo aver affrontato l’Inter. L’ex difensore centrale della Juventus, ora in forza al Bayern Monaco, al termine di Inter-Bayern Monaco spende parole positive anche per la squadra nerazzurra e ricorda il suo recente passato in Serie A. Di seguito il video con le dichiarazioni di de Ligt ai microfoni di Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).