VIDEO – Darmian imposta l’Attack Mode per firmare il bis nel 3-0 dell’Inter

Darmian finora ha realizzato due reti in maglia Inter. La prima in Champions League, la seconda in Serie A. Ed è proprio quest’ultima l’oggetto del nuovo video firmato Inter Media House

ATTACK MODE – Il gol di Matteo Darmian nel 3-0 di Inter-Genoa ha un “segreto”. Ed è quello che Inter Media House ci svela attraverso il breve video realizzare per omaggiare la rete del jolly tuttofare di Antonio Conte, puntuale in tutte le fasi di gioco. Il segreto? Aver attivato l’Attack Mode in sostituzione di quella Defense! In questa stagione Darmian si è disimpegnato bene tanto in difesa quanto in attacco, ma vederlo andare in rete è un “extra” che in pochi immaginavo. Attaccare la profondità non basta sulla fascia, anche la conclusione in porta vuole la sua parte dopo aver chiuso la diagonale. Di seguito il video “speciale” del gol di Darmian in Inter-Genoa.

Fonte: Account Twitter dell’Inter [@Inter]