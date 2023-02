VIDEO – Darmian e Gosens parlano dopo la vittoria in Inter-Atalanta in Coppa Italia

Darmian titolare e protagonista ieri in Inter-Atalanta con il gol che ha di fatto deciso la partita (1-0) contribuendo alla qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, dopo la partita su Inter TV ha espresso tutta la sua soddisfazione per il gol e più in generale per la prestazione di squadra. Come lui anche il compagno di squadra Robin Gosens, tornato titolare sulla fascia sinistra proprio contro la sua ex squadra. Anche la sua prestazione è stata più che positiva. Di seguito il video pubblicato sul canale YouTube del club.

Fonte: Canale YouTube [Inter]