VIDEO – D’Ambrosio: «Inter, l’ossessione batte il talento: non molliamo!»

Danilo D’Ambrosio non ricorderà sicuramente positivamente la sua prima partita stagionale in UEFA Champions League, nonostante la fascia di capitano sul braccio sinistro. Il numero 33 nerazzurro finisce sul tabellino per l’autogol al 66′ ma al termine di Inter-Bayern Monaco non si demoralizza. Di seguito il video con le dichiarazioni di D’Ambrosio ai microfoni di Sky Sport

