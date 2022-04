VIDEO – Da Ronaldo a Vieri fino a Barella, che gol in Inter-Verona!

I gol di Christian Vieri e quelli del Fenomeno Ronaldo, ma anche il gol a giro di Nicolò Barella. Quanti gol in Inter-Verona! Domani sabato 9 aprile la squadra di Simone Inzaghi tornerà in campo a San Siro per sfidare gli Scaligeri. Riviviamo alcuni gol siglati in questa partita.

