VIDEO – Da Mazzola a Perisic passando per Baggio: i 10 gol più belli di Inter-Real Madrid

Inter-Real Madrid è il grande appuntamento del mercoledì di Champions League. La storia ha già messo più volte di fronte queste due squadre. Tanti i gol segnati, alcuni spettacolari. Ecco il video con la Top 10 scelta dall’Inter per l’occasione

TOP 10 GOL – Sale l’attesa. E a San Siro c’è voglia di reti nerazzurre, sulla scia di quelle del passato. Dal primo gol firmato Sandro Mazzola a quelli della coppia formata da Lautaro Martinez e Ivan Perisic in Spagna, passando per Giacinto Facchetti e Graziano Bini in Coppa dei Campioni. Poi Gabriele Oriali e Alessandro Altobelli in Coppa delle Coppe. E Marco Tardelli in Coppa UEFA. Senza dimenticare, ovviamente, la doppietta di Roberto Baggio in Champions League a San Siro. Questa è la Top 10 selezionata dall’Inter in vista di Inter-Real Madrid: i dieci gol più belli segnati contro il Real Madrid, non solo a Milano. Di seguito il video realizzato dall’Inter.

Fonte: Canale YouTube Ufficiale del Club [Inter]