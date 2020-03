VIDEO – D’Ambrosio, donazione e forza Inter! Ma il protagonista è Leo

Anche la famiglia D’Ambrosio si unisce al messaggio sociale dell’Inter per combattere l’emergenza sanitaria Coronavirus. Nel video – pubblicato sui canali ufficiali della società nerazzurra – con papà Danilo c’è il primogenito Leonardo, che prende per primo la parola

A CASA… A DONARE – Pochi secondi, ma un messaggio profondo e dolcissimo: «Ciao amici! Io sto a casa e forza Inter». A parlare è Leonardo D’Ambrosio, il primo dei due figli del numero 33 nerazzurro. Proprio il padre, Danilo D’Ambrosio, completa il video dopo essersi complimentato («Bravo amore mio» con tanto di bacio, ndr) con il piccolo Leo: «Ciao ragazzi! Come vedete anche noi restiamo a casa. Come Inter abbiamo fatto una donazione, se volete partecipare andate sulla pagina Facebook dell’Inter e donate anche voi. Perché insieme siamo più forti. Un abbraccio a tutti, ciao!». Queste le parole della famiglia D’Ambrosio per sensibilizzare tutti i tifosi nerazzurri e non sulle attività sociali per combattere l’emergenza sanitaria Coronavirus. Di seguito il video pubblicato dall’Inter.