VIDEO – Cruz e Vieri stendono il Siena: all’Inter basta il primo tempo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 1° maggio 2005. L’Inter di Mancini continua la cavalcata verso il terzo posto, che vale la qualificazione diretta in Champions League. Contro il Siena basta la staffetta tra Cruz e Vieri per maturare il 2-0 finale già nella prima mezz’ora.

PRIMO TEMPO – In Inter-Siena del 1° maggio 2005 succede tutto nel primo tempo, e la gara si chiude già alla mezzora. La svolta a favore dei nerazzurri avviene già dopo appena 45″: Obafemi Martins si avventa su uno sciagurato retropassaggio di Cirillo, e Manninger lo atterra nell’area toscana. Nonostante le proteste dei bianconeri, il rigore viene trasformato da Julio Cruz: dopo 2′ è già vantaggio 1-0. Il gioco è completamente in mano agli uomini di Roberto Mancini, con Esteban Cambiasso e Juan Sebastian Veron a innescare Cruz e Martins. I due attaccanti dell’Inter si intendono a meraviglia, ma al 24′ l’idillio si rompe: l’argentino esce per infortunio, venendo sostituito da Christian Vieri. Al 32′ è proprio il numero 32 a raddoppiare, chiudendo la partita: Bobo schiaccia perfettamente a terra, di testa, un cross perfetto di Kily Gonzalez. Il rimbalzo beffa Manninger: è 2-0! La restante ora di gioco segue lo stesso refrain. Nel secondo tempo Mancini sfodera l’artiglieria pesante schierando anche Adriano e Stankovic. Il risultato, però, non cambierà più, e i nerazzurri iniziano alla grande una striscia di quattro vittorie consecutive, che si chiuderà con il terzo posto. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” il resoconto della partita: