VIDEO – Crotone-Verona 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Crotone-Verona, posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ezio Scida.



VIA DALL’ULTIMO POSTO – Crotone-Verona 2-1 nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Il Crotone lascia al Parma il non invidiabile ultimo posto in classifica. I calabresi, già retrocessi, trovano quantomeno un sussulto e battono il Verona, che conferma il suo pessimo girone di ritorno dove ha fatto ben pochi punti. Due minuti servono alla squadra di Serse Cosmi per sbloccare la partita, con Simy che si invola sulla sinistra e appoggia sul secondo palo per la conclusione sporca ma vincente di Adam Ounas. Ritmi da fine stagione, ma il Crotone ne ha di più rispetto al Verona. A poco servono i cambi di Ivan Juric, che fra intervallo e primi minuti di ripresa mette dentro tre giocatori nuovi. Anzi, al 75’ Ounas stavolta si traveste da uomo assist: è lui stavolta a mettere in mezzo da sinistra per il piazzato di Junior Messias. Il Verona ha un minimo sussulto all’87’: corner da destra, sponda di Koray Gunter e Salvatore Molina, nel tentativo di anticipare Antonin Barak, fa autogol. È la rete numero novantuno subita dal Crotone in questa Serie A, raggiunto il record negativo nella storia del campionato: era del Casale, stagione 1933-1934. In pieno recupero espulso Juric, allenatore dell’Hellas, per proteste. Di seguito il video con la sintesi di Crotone-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.