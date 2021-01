VIDEO – Crotone-Roma 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Crotone-Roma, match della sedicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ezio Scida.



TRE GOL E TERZO POSTO – Crotone-Roma 1-3 nella sedicesima giornata di Serie A. Con tre gol nel primo tempo la Roma ribadisce il suo terzo posto e si porta a -3 dall’Inter, che sfiderà domenica. Non c’è Edin Dzeko, in panchina dopo un problema fisico avuto ieri, ma all’8′ Henrikh Mkhitaryan crossa per il sostituto del bosniaco, Borja Mayoral, che da due passi in tap-in mette dentro. Lo spagnolo fa doppietta al 29′, su palla persa da Simy avanza sino ai venticinque metri e piazza uno splendido destro all’incrocio. Borja Mayoral si procura anche il rigore del tris, per fallo di Vladimir Golemic, e trasforma Mkhitaryan al 35′. Ripresa di assoluta tranquillità per la Roma, anche se Golemic di testa su angolo accorcia a venti minuti dal termine. Per il difensore è il secondo gol consecutivo, non aveva mai segnato in Serie A fino a domenica scorsa. Il Crotone ha anche la chance per il 2-3, ma su destro di Simy dopo un’ingenuità difensiva salva sulla linea Bruno Peres. Di seguito il video con la sintesi di Crotone-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.