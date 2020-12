VIDEO – Crotone-Parma 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Giovanni Stroppa Crotone-Spezia

Crotone-Parma, anticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ezio Scida.



NON PIÙ ULTIMI – Crotone-Parma 2-1 nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Il Crotone vince il secondo scontro diretto in dieci giorni, ancora con doppietta di Junior Messias. Il brasiliano, come contro lo Spezia, colpisce con due prodezze: la prima al 24′, ricevendo palla da Arkadiusz Reca e girandosi alla perfezione per battere col destro. Subito dopo combinazione a portare al tiro Yann Karamoh, ma il destro dell’ex Inter si stampa sul palo. Poi, a un minuto dall’intervallo, Messias raccoglie un gran lancio di Salvatore Molina e con uno splendido pallonetto da fuori area supera Luigi Sepe. Il Parma riesce ad accorciare al 57′, con un colpo di testa di Juraj Kucka su angolo di Juan Brunetta. I gialloblù, nonostante una discreta ripresa, non ce la fanno a evitare la seconda sconfitta in tre giorni. Questo anche perché Alex Cordaz è provvidenziale su Karamoh e Brunetta, mentre l’ultimo tiro di Kucka esce di poco. E i calabresi lasciano a Torino e Genoa l’ultimo posto in classifica. Di seguito il video con la sintesi di Crotone-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.