VIDEO – Crotone-Milan 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Crotone-Milan, posticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ezio Scida.



FILOTTO CHE CONTINUA – Crotone-Milan 0-2 nel posticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A. Il Milan vince con lo stesso risultato di lunedì scorso col Bologna, stavolta in trasferta. Anche senza Zlatan Ibrahimovic, ancora in quarantena, i rossoneri partono al meglio: Alex Cordaz in avvio deve evitare per due volte il gol. Simon Kjaer, invece, al 20′ colpisce la traversa con un colpo di testa schiacciato su angolo. Nel recupero del primo tempo lancio lungo per Ante Rebic, che controlla col petto e viene poi agganciato da Luca Marrone: rigore. Dopo un lungo consulto col VAR, per la posizione del croato e un possibile tocco col braccio, è tutto confermato e Franck Kessié può segnare. Il raddoppio è di Brahim Diaz, che al 50′ riceve un pallone vagante nell’area piccola per il suo primo gol in Serie A. Troppo per il Crotone, che non ha più la forza di reagire. Rebic si fa male al braccio, ma i primi esami escludono fratture. Di seguito il video con la sintesi di Crotone-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.