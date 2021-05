VIDEO – Crotone-Fiorentina 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Crotone-Fiorentina, anticipo della trentottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Ezio Scida.



FINALE TRANQUILLO – Crotone-Fiorentina 0-0 nell’anticipo della trentottesima giornata di Serie A. Il Crotone, peggior difesa di sempre nella storia del campionato con novantadue reti al passivo, chiude quantomeno con la porta inviolata l’ultima giornata. Era successo solo in altre due occasioni, tutte in trasferta, ed è una soddisfazione per il debuttante portiere Gian Marco Crespi. Sono i calabresi ad avere le maggiori occasioni, rispetto a una Fiorentina già salva da dieci giorni. In avvio Junior Messias e Simy, i due migliori del Crotone, provano a piazzare il destro ma senza fortuna di poco alla sinistra di Pietro Terracciano. A inizio ripresa invece il sinistro a giro di Messias lascia immobile Terracciano, ma colpisce la traversa. Nei gigliati poco da parte di Dusan Vlahovic, uno dei possibili uomini mercato per la prossima stagione, al passo d’addio come già annunciato Giuseppe Iachini. Chiusura particolare per Serse Cosmi: cinque punti nelle tre giornate conclusive, utili quantomeno per evitare l’ultimo posto. Di seguito il video con la sintesi di Crotone-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.