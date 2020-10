VIDEO – Crotone-Atalanta 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Torino-Atalanta

Crotone-Atalanta, anticipo della sesta giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ezio Scida.



RITORNO ALLA VITTORIA – Crotone-Atalanta 1-2 nell’anticipo della sesta giornata di Serie A. Dopo due sconfitte consecutive in campionato l’Atalanta ritrova i tre punti. Lo fa in Calabria, in un ritorno da ex per Gian Piero Gasperini. Contro il Crotone apre le marcature Luis Fernando Muriel, che al 26′ riceve palla da Ruslan Malinovskyi, si gira e col destro fa secco Alex Cordaz, che poco prima gli aveva negato il gol nell’uno contro uno. Il colombiano fa il bis al 38′, su assist di Remo Freuler dopo una palla persa in uscita colpisce appena dentro l’area. Due minuti dopo, però, il Crotone torna in partita con Simy, bravo a vincere una serie di rimpalli in area per far secco Marco Sportiello. Nel secondo tempo l’Atalanta va più volte vicina al tris, ma non chiude la partita. Evita comunque di farsi riprendere, nonostante i problemi fisici di Hans Hateboer e Cristian Romero. Di seguito il video con la sintesi di Crotone-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.