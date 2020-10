VIDEO – Crespo e Recoba inventano: Inter, tris al Rosenborg in coppa

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 30 ottobre 2002. Al ritorno contro il Rosenborg, i nerazzurri avvicinano il passaggio al secondo turno di Champions League: Recoba, un autogol e il solito Crespo i marcatori.



PRATICA SVOLTA – Il 30 ottobre 2002 a San Siro l’Inter sbriga la pratica Rosenborg con facilità. Una gara ben diversa rispetto al (sorprendente) 2-2 dell’andata. Nel ritorno, alla penultima giornata della prima fase a gironi di Champions League, i nerazzurri dominano dall’inizio alla fine. Alvaro Recoba è libero di svariare su tutto il fronte d’attacco, in una condizione di anarchia tattica che lui adora. Ed è così che al 31′ arriva il vantaggio dell’Inter. Sergio Conceiçao lancia una palla verso l’area, il Chino la arpiona al limite e batte subito in rete un sinistro letale. E il portoghese è protagonista anche nel raddoppio, che arriva a inizio ripresa (52′). Il numero 7 crossa da dentro l’area, e Saarinen finisce per insaccare nella sua stessa porta nel tentativo di intercetto. Ormai la gara è in discesa, e il 3-0 firmato da Hernan Crespo è la ciliegina sulla torta. L’argentino (autore di una doppietta all’andata) sfrutta un altro errore difensivo dei norvegesi, e infila di rapina da pochi passi. Sempre Crespo sarà decisivo nell’ultima partita contro l’Ajax, quando arriverà il passaggio del turno. Nel video YouTube di “IL BEARZOT” tutti gli highlights di Inter-Rosenborg.