VIDEO – Crespo prova, Vieri colpisce: col Valencia è 1-0 Inter!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 9 aprile 2003. L’andata dei quarti di Champions League contro il Valencia vede l’Inter trionfare 1-0, grazie alla rete di Christian Vieri nel primo tempo.

SFIDA CLASSICA – Nella Champions League 2002/03 si rinnova la sfida tra Inter e Valencia. L’anno prima, in Coppa UEFA, sono passati i nerazzurri, dopo una partita di grande resistenza allo stadio Mestalla (video). Anche stavolta l’andata si gioca a San Siro, ma il risultato sorride finalmente all’Inter. Agli uomini di Hector Cuper (ex tecnico proprio del Valencia) basta meno di un quarto d’ora per decidere la gara. Al 14′ Belozoglu Emre si invola sulla sinistra e lancia un cross in area. Hernan Crespo prova la deviazione decisiva, ma tocca a malapena il pallone. Un tocco quasi impercettibile, ma sufficiente per scendere coi giri giusti verso la testa di Christian Vieri. Bobo colpisce in semituffo, e non lascia scampo a Canizares. I nerazzurri difendono bene il vantaggio, e il risultato non cambierà più: Inter batte Valencia 1-0. Al ritorno una prestazione monstre di Francesco Toldo garantirà l’accesso in semifinale di Champions League, 22 anni dopo l’ultima volta. Ecco il gol di Vieri nel video YouTube di “IL BEARZOT”: