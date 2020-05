VIDEO – Crespo fa tripletta in Inter-Lazio, Materazzi firma il folle 4-3

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 13 maggio 2007. L’Inter già campione d’Italia ospita la Lazio, in piena lotta per un posto in Champions League. I biancocelesti partono fortissimo, chiudendo il primo tempo sull’1-3. Nella ripresa Crespo completa il pareggio (e la tripletta personale), e Materazzi chiude il 4-3 finale.

DOCCIA GELATA – L’avvio di Inter-Lazio del 13 maggio 2007 è la più classica della docce gelate. Al 5′ i biancocelesti sono in vantaggio già per 0-2. Prima Pandev trova una deviazione decisiva di Marco Materazzi su un tiro da fuori. Poi Mutarelli approfitta della confusione nella retroguardia interista e, su cross dalla destra, insacca di testa da pochi passi. Il tempo di riprendersi, e l’Inter trova il pareggio, costruito dall’asse Maicon-Crespo. Al 20′ il brasiliano serve, in girata, un assist all’argentino, che segna in allungo. Al 35′, cross di trivela ancora del brasiliano, e Crespo infila il pareggio sul secondo palo, da meno di un metro. Prima dell’intervallo, però, l’asse si sposta ancora in favore della Lazio: Cristian Ledesma ritrova il vantaggio con una perfetta punizione dai venti metri. Nella ripresa la foga laziale si spegna, e sale di nuovo in cattedra Crespo. Valdanito sigla una tripletta, infilando – ancora da pochi passi – l’assist di Mariano Gonzalez. Il gol vittoria arriva poi all’85’ con Materazzi che si fa perdonare con uno stacco perfetto su calcio d’angolo. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” il resoconto della gara: