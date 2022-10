VIDEO – Cremonese-Udinese 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Cremonese-Udinese, match della dodicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.



AVANTI PIANO – Cremonese-Udinese 0-0 nella dodicesima giornata di Serie A. La Cremonese aggancia la Sampdoria e non è più ultima da sola in classifica, ma continua a non vincere: quinto pareggio. Subito occasione per Gerard Deulofeu, ma Marco Carnesecchi si oppone. Tante occasioni per l’Udinese in avvio, senza avere però la giusta decisione per fare gol. A metà primo tempo infortunio per Cyriel Dessers (muscolare), esce molto dolorante. A inizio ripresa sfiora l’eurogol Cristian Buonaiuto, con dribbling e destro rivolto al sette che Marco Silvestri manda lontano a mano aperta. La partita prosegue senza particolari strappi, con le due squadre che non fanno tantissimo per modificare lo 0-0 di partenza. Lazar Samardzic, entrato nella ripresa, a otto minuti e mezzo dal 90′ va via bene in slalom e sul suo tiro Carnesecchi para in due tempi. A trenta secondi dalla fine del recupero (94′) potrebbe vincerla Deulofeu, ma spreca clamorosamente calciando alto col destro solo davanti al portiere su contropiede orchestrato da Samardzic. Massimiliano Alvini salva la panchina, l’Udinese conferma il suo calo.

Video con gli highlights di Cremonese-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Cremonese.