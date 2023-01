VIDEO – Cremonese-Monza 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Cremonese-Monza, anticipo della diciottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.



SCONFITTA ED ESONERO – Cremonese-Monza 2-3 nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Il nuovo KO, per giunta in un potenziale scontro diretto, costa il posto a Massimiliano Alvini. Sette minuti e Patrick Ciurria porta in vantaggio il Monza, sfrutta un pallone rimesso in mezzo da Andrea Petagna per toccare in rete da due passi. Secondo gol consecutivo dopo quello contro l’Inter. Al quarto d’ora fallo di Paolo Ghiglione su Armando Izzo che l’arbitro Davide Massa inizialmente ignora, ma il VAR lo manda al monitor: rigore. Gianluca Caprari calcia quando si è al 19′ ma non si lascia condizionare e raddoppia. La Cremonese in difesa non c’è e lo stesso Caprari fa doppietta al 55′, di nuovo su assist di Petagna: il Monza dilaga. I biancorossi forse credono di aver già vinto, perché al 67′ su cross da destra difesa ferma e Daniel Ciofani accorcia di testa. Dalla stessa posizione all’83’ un diagonale di Cyriel Dessers supera ancora Michele Di Gregorio, per il 2-3. Il portiere ospite fa poi un miracolo su Ciofani, con Marlon che spazza. Il Monza resiste e Alvini viene esonerato.

Video con gli highlights di Cremonese-Monza dal canale ufficiale YouTube del Monza.