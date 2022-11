VIDEO – Cremonese-Milan 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Cremonese-Milan, anticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.



IL NAPOLI SCAPPA – Cremonese-Milan 0-0 nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Il Milan si ferma per la seconda trasferta di fila, trova un punto a differenza di Torino dieci giorni fa ma è comunque una delusione. Il primo tempo vede i rossoneri attaccare con forza contro la Cremonese, unica squadra di tutto il campionato ancora senza vittorie. Al 23′ Brahim Diaz arriva in precario equilibrio da ottima posizione e manda a lato, un minuto più tardi Ante Rebic colpisce male di testa al limite dell’area piccola. Poco dopo il croato ruba palla a Paolo Ghiglione e manda in porta Divock Origi, stoppato di piede da Marco Carnesecchi con un grande intervento. Il portiere della Cremonese, prima dell’intervallo, nega il gol anche a Malick Thiaw di testa (prima da titolare col Milan) e Junior Messias con un sinistro potente. Al 56′ Origi pensa di aver segnato, al termine di un’azione ricca di rimpalli casuali su assist di Rebic. La posizione dell’attaccante belga è però irregolare, il VAR annulla. Stefano Pioli manda in campo Rafael Leao, inizialmente risparmiato, al 68′ un suo cross non toccato da Messias diventa tiro e Carnesecchi si oppone ancora. Finale senza ulteriori occasioni, Milan ora a -8 dal Napoli.

Video con gli highlights di Cremonese-Milan dal canale ufficiale YouTube della Cremonese.