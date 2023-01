VIDEO – Cremonese-Inter 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Cremonese-Inter, anticipo della ventesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.



LA RIBALTA IL CAPITANO – Cremonese-Inter 1-2 nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A. L’Inter riprende la marcia dopo la brutta sconfitta con l’Empoli. La Cremonese, unica dell’intero il campionato ancora senza vittorie, si illude all’11’ con un prodigio di David Okereke, che dal limite si gira su Hakan Calhanoglu e con uno splendido destro all’incrocio non lascia scampo ad André Onana. Passano dieci minuti, peraltro di forte pressione, e il pareggio è di capitan Lautaro Martinez, dopo un primo tiro di Edin Dzeko respinto da Marco Carnesecchi. Subito dopo colpo di tacco di Marco Benassi su cross di Leonardo Sernicola, con Onana che si oppone. Poi è solo Inter, con tante occasioni ma senza la fortuna giusta per portarsi in vantaggio. L’esempio è una doppia parata di Carnesecchi a un passo dall’intervallo, su tentativo di Federico Dimarco prima e Lautaro Martinez poi. Proprio Dimarco, al 47′, sugli sviluppi di un corner prova a ingannare Carnesecchi che si salva sulla linea. Sempre in avvio di ripresa c’è un rigore negato a Dzeko (evidente fallo di Vlad Chiriches), col VAR che non interviene. Lo stesso Dzeko si riscatta al 65′, quando con un magnifico tocco di prima smarca Lautaro Martinez che fa doppietta con la deviazione di Johan Vasquez. L’Inter tiene sino al 94′, stavolta non ci sono rischi come a Monza. Anzi: a inizio recupero, su tiro-cross di Denzel Dumfries respinto da Carnesecchi, Chiriches sfiora un nuovo autogol mandando sulla traversa. Nerazzurri secondi in attesa delle altre rivali, grigiorossi sempre ultimi.

Video con gli highlights di Cremonese-Inter dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.