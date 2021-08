VIDEO – Correa, l’Inter lo presenta: «L’uomo con l’anima di un puma!»

Correa ha esordito al meglio con la maglia dell’Inter, segnando la doppietta decisiva venerdì col Verona (vedi highlights). La società, ora, ha presentato il Tucu con il classico video dedicato ai nuovi acquisti.

IL COLPO DAVANTI – Joaquin Correa ha subito mostrato le sue doti, sia di testa sia di piede, con la doppietta che ha indirizzato Verona-Inter venerdì sera. Per il Tucu non c’è stato nemmeno il tempo di essere presentato, complice l’ufficialità arrivata giovedì. Ora però la società “completa” l’opera, con un video in stile cinema americano classico: “I M Joaquin, una nuova stella è in città”, il claim utilizzato. Questo il testo che lo accompagna: «Aspettatevi i colpi più straordinari! Grida e canti! Velocità, emozione, tensione! Milano, una città incantata! L’Inter porta in campo l’uomo con l’anima di un puma! È Joaquin Correa, mettetevi comodi e divertitevi!» Di seguito il video di presentazione di Correa da parte di Inter Media House, tratto dal canale YouTube ufficiale del club.