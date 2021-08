VIDEO IN – Correa, cena finita. La dirigenza dell’Inter lascia l’albergo

La prima giornata a Milano di Correa, prossimo giocatore dell’Inter, è arrivata alla fine. La dirigenza nerazzurra, che ha cenato con lui, ha appena lasciato l’albergo. Ecco il video del nostro inviato.

FINE GIORNATA – Joaquin Correa domani mattina completerà le visite mediche e firmerà il contratto. Per il Tucu il trasferimento dalla Lazio all’Inter è ormai fatto, fra poche ore ritroverà Simone Inzaghi in allenamento ad Appiano Gentile e ci sono speranze di vederlo venerdì in Verona-Inter. Nel frattempo ha cenato in un noto albergo del centro di Milano, assieme alla dirigenza e al suo agente Alessandro Lucci. Piero Ausilio, Giuseppe Marotta e l’avvocato Angelo Capellini hanno appena lasciato la location, dopo aver salutato l’argentino. Ecco il video, dal nostro inviato, con la loro uscita dall’albergo e le immagini di Correa dall’interno.