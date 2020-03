VIDEO – Coronavirus, Regina Baresi ha un appello per tutti i tifosi dell’Inter

Regina Baresi si unisce agli appelli di casa Inter per sensibilizzare le persone sul tema della sicurezza. Che bisogna stare a casa è ormai noto a tutti, magari anche donando per aiutare le strutture più a rischio collasso a causa dell’emergenza Coronavirus

OBIETTIVO SICUREZZA – Così come Danilo D’Ambrosio per l’Inter (vedi video), anche Regina Baresi ha un messaggio per tutti i tifosi nerazzurri. Il capitano di Inter Women ricorda a tutti cosa fare in questi giorni di emergenza sanitaria: «Ciao ragazzi! Mi raccomando in questo periodo è importante rimanere a casa per la nostra sicurezza e per quella degli altri. Se vi va, andate sulla pagina Facebook dell’Inter e fate una donazione in favore dell’Ospedale ‘Sacco’, ciao!». Questo il messaggio di Regina Baresi in tempi di Coronavirus. Di seguito il video pubblicato dall’account Twitter dell’Inter.