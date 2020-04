VIDEO – Cordoba e le emozioni di Inter-Siena 2009/2010: “Ricordo che…”

Cordoba con un video pubblicato dall’Inter su Twitter invita i tifosi nerazzurri a sintonizzarsi stasera sui canali social del club per il nuovo appuntamento con Inter Classics. Inter-Siena sarà il match da rivivere insieme. Di seguito le sue parole

EMOZIONI – Ivan Ramiro Cordoba invita gli interisti a rivivere stasera le emozioni di Inter-Siena: «Ciao ragazzi. Sicuramente ci sono tante partite indimenticabili nel 2009/2010 ma una di queste è quella giocata a San Siro contro il Siena in una giornata di tantissima pioggia. Ricordo che negli ultimi minuti sono rimasto da solo praticamente in difesa. Vi invito stasera, alle 22.00, sui canali YouTube e Twitter dell’Inter a rivivere quelle emozioni. E mi raccomando, rimaniamo a casa e sempre forza Inter. A presto, ciao!».

👋 | IVAN RAMIRO

"That night at San Siro I was the last man standing in defence…" 🗣️@ivanramiroc's memories, which remind us about today's #InterClassics event! 🤳👇 pic.twitter.com/b33pas0r0V

— Inter (@Inter_en) April 22, 2020