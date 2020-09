VIDEO – Contro la Sampdoria, Ibrahimovic è inarrestabile, Figo un artista

Zlatan Ibrahimovic Empoli-Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 26 settembre 2007. Nel turno infrasettimanale contro la Sampdoria, i nerazzurri dominano per tutti i novanta minuti. Il 3-0 finale porta le firme di Ibrahimovic e Luis Figo.

INELUTTABILE – Inter-Sampdoria del 26 settembre 2007 è una grande prova di forza degli uomini di Roberto Mancini. E il più forte in campo è ovviamente il numero 8 nerazzurro, Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese apre le marcature al 23′, mandando fuori asse gli avversari solo con lo stop sulla trequarti. Poi spinge fino al limite e scocca un sinistro incrociato secco e potente per l’1-0. E il 2-0 che arriva a inizio ripresa (49′) è ancora più strabiliante. Ibrahimovic riceve ancora palla sulla trequarti, ma stavolta è spalle alla porta, e ha già tre marcatori addosso. Un paio di secondi per pensare cosa fare, e poi la magia: virata secca per infilarsi tra i due uomini e trovarsi solo in area. Altro sinistro potentissimo che vale il raddoppio. Dopo questa doppietta di potenza, spazio all’arte. Sale in cattedra Luis Figo, che al 58′ dialoga sui sedici metri con Hernan Crespo. Il numero 7 sbarella tutta la difesa della Sampdoria, e da dentro area piazza il destro che vale il 3-0. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” il resoconto della gara: