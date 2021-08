VIDEO – Consigli per gli acquisti: Tiago Tomas (Sporting CP)

Tiago Tomas è la trentottesima video scheda di presentazione della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. L’attaccante, nonostante la giovane età, ha già vinto da protagonista il campionato portoghese con lo Sporting CP.



Nome: Tiago Barreiros de Melo Tomás

Data di nascita: 16 giugno 2002

Luogo di nascita: Cascais

Nazionalità: portoghese

Altezza: 180 centimetri

Posizione: attaccante – punta centrale

Piede: destro

Squadra attuale: Sporting CP

Scadenza contratto: 30 giugno 2025

Prelevato dall’Estoril nell’estate del 2014, ad appena dodici anni, Tiago Tomas ha poi seguito le giovanili dello Sporting CP. Nell’Under-17 ha realizzato ventisette reti in ventotto partite nel 2018-2019, poi tredici in diciotto gare nel 2019-2020. Questo gli è valso il passaggio in prima squadra, dove ha debuttato l’1 luglio 2020 col Gil Vicente e vinto la scorsa Liga NOS (trenta presenze e tre gol). È una punta tecnica, veloce e dotata di uno spiccato senso del gol. Non altissimo ma ben piazzato, sa farsi rispettare anche nel gioco aereo. Può giocare sia da centravanti sia in coppia con un altro attaccante, sembra non soffrire le pressioni del passatto di categoria.

A volte Tiago Tomas sembra essere troppo innamorato della palla e si intestardisce nei dribbling, però è un predestinato tanto che già da molto giovane aveva attirato le attenzioni del Barcellona. Nella scorsa stagione è stato seguito molto da vicino dall’Arsenal, che fino a poco tempo fa sembrava intenzionato a pagare la clausola rescissoria di ben sessantacinque milioni. In campo sembra un giocatore già esperto, perché unisce alla rapidità di esecuzione anche una cattiveria agonistica sotto porta tipica dei grandi bomber. Un dato non molto comune per le punte portoghesi, di solito molto tecniche ma poco concrete: e questo fa ben sperare. Di seguito un video con alcune delle giocate di Tiago Tomas, tratto dall’account YouTube “WIK7”.

A cura di Marco Lavalle.

