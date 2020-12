VIDEO – Consigli per gli acquisti: Marcos Paulo (Fluminense)

Condividi questo articolo

Marcos Paulo Fluminense

Marcos Paulo è la trentunesima video scheda di presentazione della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. L’attaccante risulta essere seguito dall’Inter e già nell’imminente mercato di gennaio i nerazzurri potrebbero piazzare il colpo: ecco chi è.

Nome: Marcos Paulo Costa do Nascimento

Data di nascita: 1 febbraio 2001

Luogo di nascita: Sao Gonçalo (Brasile)

Nazionalità: portoghese

Altezza: 186 centimetri

Posizione: attaccante – ala sinistra

Piede: destro

Squadra attuale: Fluminense

Scadenza contratto: 30 giugno 2021

Cresciuto nel Profute Tangua e nei rivali del Vasco da Gama, Marcos Paulo è arrivato al Fluminense con la nomina di goleador infallibile. Non ha disatteso le aspettative: gol a grappoli, tanto da essere chiamato a giocare per l’Under-17 del Brasile. Poi, però, ha deciso di scegliere la nazionalità portoghese, cosa che lo rende oltretutto comunitario. Marcos Paulo è una punta centrale molto mobile, dotato di un buon tiro e un discreto dribbling oltre che di una buona protezione della palla. Bravo a far salire la squadra, è molto forte fisicamente ma allo stesso tempo ha anche una buona progressione palla al piede, caratteristica che lo ha portato spesso anche a giocare da esterno d’attacco o seconda punta.

È molto bravo ad attaccare la profondità e scattare sul filo del fuorigioco, quando si trova solo davanti al portiere sbaglia molto raramente. Abile nel gioco aereo e in acrobazia, Marcos Paulo lavora molto per la squadra ma allo stesso tempo è bravo a smarcarsi per andare al tiro. Proprio per queste sue caratteristiche sembra il prototipo del centravanti moderno, anche abbastanza europeo. Pecca ancora nella continuità durante i novanta minuti, suo principale difetto. Diverse squadre europee hanno già provato a ingaggiarlo, con offerte rispedite al mittente. Tuttavia, essendo in scadenza di contratto al 30 giugno, dal 2021 potrà firmare a parametro zero. E l’Inter risulta averci fatto più di un pensierino. Di seguito un video con alcune delle giocate di Marcos Paulo, tratto dall’account YouTube “SantoosFilmz”.

A cura di Marco Lavalle.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI – LE SCHEDE DEL 2020

Tomas Tavares

Teun Koopmeiners

Bruno Amione

Calvin Stengs

Romario Barò

Dominik Szoboszlai

Kai Havertz

Ryan Gravenberch

Cristian Ferreira

Joakim Maehle