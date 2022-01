VIDEO – Consigli per gli acquisti: Cody Gakpo (PSV Eindhoven)

Gakpo è la quatantesima video scheda di presentazione della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it, la prima del 2022. L’attaccante si sta mettendo in mostra nel PSV Eindhoven.



Nome: Cody Mathès Gakpo

Data di nascita: 7 maggio 1999

Luogo di nascita: Eindhoven

Nazionalità: olandese

Altezza: 189 centimetri

Posizione: attaccante – ala sinistra

Piede: destro

Squadra attuale: PSV Eindhoven

Scadenza contratto: 30 giugno 2025

Cody Gakpo nasce ala sinistra, ma può giocare anche come punta centrale vista la sua altezza. Grande tecnica e capacità di dribbling, difficile da arginare nell’uno contro uno, veloce e bravo a mandare in porta i compagni. Autore di sette gol nella scorsa Eredivisie, più quattro in Europa League, sta migliorando non poco i numeri in questa stagione. È già a dieci reti in venticinque presenze, contro le trenta (complessive) del 2020-2021. Con il ritorno di Louis van Gaal come commissario tecnico dell’Olanda è diventato uno dei titolari delle fasce in nazionale: è stato protagonista nella partita contro il Montenegro di settembre, con gol e assist.

Gakpo è uno dei giovani più interessanti dell’infinito vivaio del PSV Eindhoven, a oggi l’unico club della sua carriera, ed è destinato a detta di molti esperti di calcio a infiammare il calciomercato del 2022 appena iniziato. Giocatore difficile da marcare, perché oltre a essere molto tecnico è dotato di gran fisico e quindi difende bene la palla. Quando va in dribbling, con la sua progressione, spesso crea azioni molto pericolose. Di seguito un video con alcune delle giocate di Gakpo, tratto dall’account YouTube “AJcompsHD”.

A cura di Marco Lavalle.

