VIDEO – Como-Verona 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Il Como ha battuto il Verona in casa con il risultato di 3-2. La squadra di Cesc Fabregas ottiene il secondo successo consecutivo, un grande protagonista. Il video di Como-Verona dal canale Youtube della Serie A.

GOL E HIGHLIGHTS – La sesta giornata di Serie A restituisce un Como versione super contro il Verona: il risultato finale della partita è 3-2. La squadra di Cesc Fabregas trova la prima vittoria casalinga in campionato e sale ancora in classifica dopo il clamoroso successo sull’Atalanta al Gewiss Stadium. Patrick Cutrone è il man of the match con una doppietta d’autore: prima la rete con il tiro deviato al minuto 43, poi il secondo gol che vale il momentaneo 2-1 con una conclusione di destro a giro su assist di Paz. Darko Lazovic aveva pareggiato su calcio di rigore al 53′, ma non è servito a nulla. Andrea Belotti ha chiuso i conti a porta vuota all’89’ sfruttando al meglio il colpo di testa di Luca Mazzitelli. Il Verona non molla fino alla fine e trova il gol della bandiera con Mathis Lambourde, la sorpresa classe 2006. Il Como dà spettacolo e arriva a 8 punti al decimo posto, mentre il Verona rimane a 6.

COMO-VERONA 3-2 – GLI HIGHLIGHTS

Video di Como-Verona ripreso dal canale YouTube ufficiale della Lega Serie A.