VIDEO – Inter, le cinque migliori partite del 2024: Milan-Inter 1-2

Riviviamo il 2024 dell’Inter attraverso le cinque migliori partite dell’anno. Si chiude con Milan-Inter (1-2) del 22 aprile 2024.

STORIA NELLA STORIA – Il 22 aprile 2024 è una data che entra di diritto nella storia dell’Inter. Non troppo lontana dal 22 maggio 2010, quando i nerazzurri vinsero la Champions League e, di conseguenza, il Triplete. E per certi versi è una data storica anche per il mondo del calcio. Perché mai prima del 22 aprile 2024 un campionato nazionale era stato assegnato in un derby. E l’Inter di Simone Inzaghi è riuscita anche in questa impresa. Il corso degli eventi è noto. Al 18′ Francesco Acerbi colpisce di testa indisturbato nell’area rossonera, firmando il vantaggio. A inizio ripresa Marcus Thuram bissa il derby di andata (quello del 5-1) insaccando il raddoppio. A nulla servirà la rete di Fikayo Tomori all’80’. E suonano quasi goderecce le espulsioni di Theo Hernandez e Davide Calabria. Il primo per un litigio con l’eterno rivale Denzel Dumfries (cartellino rosso anche per lui), il secondo per un colpo proibito a Davide Frattesi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Non la partita esteticamente più bella dell’anno, ma che entra dritta dritta nella storia dell’Inter.

Video highlights di Milan-Inter (1-2) del 22 aprile 2024, dal canale YouTube del club nerazzurro