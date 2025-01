VIDEO – Inter, le cinque migliori partite del 2024: Inter-Lazio 3-0

Riviviamo il 2024 dell’Inter attraverso le cinque migliori partite dell’anno. Oggi è il turno di Inter-Lazio (3-0) del 19 gennaio 2024.

DIMOSTRAZIONE PLASTICA – Proseguendo con il riepilogo delle migliori partite del 2024, tocca ancora a una sfida tra Inter e Lazio. Da dicembre si risale però a gennaio, quando le due squadre di incontrano in semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh, in Arabia Saudita. E da un punto di vista meramente tecnico è forse la partita esteticamente più bella dell’anno, una tra le migliori di sempre sotto la guida di Simone Inzaghi. Tanto che il 3-0 finale risulta molto stretto, considerando due clamorose traverse colpite da Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Ma andiamo con ordine, perché sin dal primo minuto i nerazzurri frullano i biancocelesti. E passano già al 17′ con un appoggio ravvicinato di Marcus Thuram, liberato da un bellissimo tacco in area di Federico Dimarco. Bisogna poi aspettare l’inizio della ripresa per il raddoppio. Lautaro Martinez viene atterrato in area della Lazio, e Hakan Calhanoglu trasforma il rigore del 2-0 Inter. Nel finale c’è spazio anche per Davide Frattesi, che conclude magistralmente un contropiede lanciato da Lautaro Martinez e condotto da Henrikh Mkhitaryan. Una prestazione ai limiti della perfezione dell’Inter, che poi si “accontenterà” di battere 1-0 il Napoli in finale per alzare l’ottava Supercoppa Italiana della propria storia.

Video highlights di Inter-Lazio (3-0) del 19 gennaio 2024, dal canale YouTube del club nerazzurro