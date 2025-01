VIDEO – Chinese New Year, l’Inter celebra l’anno del serpente!

L’Inter celebra il capodanno cinese (Chinese New Year), che quest’anno avrà come simbolo il serpente. A tal proposito Inter Media House ha realizzato un filmato ad hoc con tanto di biscione nerazzurro.

CHINESE NEW YEAR – Il serpente è simbolo di evoluzione, di trasformazione e costante rinnovamento. Per quanto il mondo possa cambiare, però, ci sono cose che rimangono invariate: le nostre tradizioni. Questo è il concept narrativo scelto dal Club per celebrare l’inizio del nuovo anno Lunare, l’anno del Serpente, attraverso un contenuto che grazie all’intelligenza artificiale mette in scena diverse versioni del biscione nerazzurro e riflette l’evoluzione della Cina nel tempo: dall’eleganza dell’arte cinese tradizionale fino a un futuristico universo solarpunk, le immagini mutevoli evidenziano come il mondo che ci circonda si trasformi costantemente. Alcune cose, però, rimangono senza tempo. Di seguito il video realizzato da Inter Media House.

L’Inter celebra il “Chinese New Year”: l’anno del serpente

PRIMA VOLTA – Per la prima volta, si legge sul sito del club, Inter Media House ha deciso di realizzare un contenuto video completamente in AI con il coinvolgimento di un team specializzato: è stata effettuata una ricerca sugli stili che caratterizzano le ambientazioni, i costumi e l’iconografia cinese, creando uno storytelling visivo autentico e coinvolgente che abbraccia tradizione e modernità.